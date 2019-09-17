Haberler » Güncel » Haber

İlköğretim Haftası

Çaycuma ilçesinde ilköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

17.09.2019 17:44İlköğretim Haftası
Çaycuma ilçesinde ilköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, burada yaptığı konuşmada, insanın en değerli varlık olduğunu söyledi.
Öğrencilerin yeni hedeflere, yeni hayallere ve yeni bilgilere ulaşmak için emek vermeleri gerektiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:
"Çalıştıkça başarıya ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınlara bugünden daha güçlü ulaşacağımızın teminatısınız. Başınız dik, yolunuz açık, azminiz daim olsun. Eğitim, toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının alacağı eğitime bağlıdır. İyi ve doğru eğitim, insanı yücelten ve yükselten kanatlardır."
İmam Hatip Ortaokul öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı
19:46 Renkli "Tarla Günü" etkinliği
19:45 Spor rıza çalımbay bütün düşüncemiz trabzon maçını kazanmak
19:42 İlkler TEKNOFEST'te sergileniyor
19:40 Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
19:40 Milli Takım, Avrupa Pirat Şampiyonası'nda iddialı
19:39 Şehit Serkan Saka şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı