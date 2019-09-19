Haberler » Güncel » Haber

İlköğretim Haftası

Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 14:20İlköğretim Haftası
Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk İlkokulu'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Bahadır Dülger, İlköğretim Haftasına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.
İçerisinde bulundukları sorunların ancak eğitimle çözüleceğine, ülkemizin aydınlık ve mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inandığını dile getiren Dülger, şöyle konuştu:
"Bizlere emanet ettiğiniz değerli varlığınızın ağır sorumluluğunu omuzlarımızda, yüreğimizde hatta hücrelerimizde hissediyoruz. Minik yüreklerin coşku dolu ritmiyle kutladığımız bu güzel gün, umarım gelecekte daha mutlu, huzurlu ve başarı dolu nice yılların da müjdecisi olur. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve bizler için bayramlar kadar güzel sevinçlerin habercisi olan İlköğretim Haftası hepimiz için kutlu olsun."
Kaymakam Ahmet Altun'un da katıldığı program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gösterilerin ardından sona erdi.

Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:43 Merkezefendi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
16:43 Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlaması
16:43 Sındırgı'da 19 Eylül Gaziler günü kutlandı
16:43 Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
16:42 "Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok"
16:42 Gümüşhane'de gaziler günü kutlandı
16:41 Lübnan Savunma Bakanı Saab, Beyrut'ta düşen İsrail İHA'larıyla ilgili konuştu (3)