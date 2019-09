İlköğretim Haftası kutlamaları

Genel görüntülerİl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın konuşması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İlköğretim Haftası kutlamalarıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya:"Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz"İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı:"2023 Eğitim Vizyonu Belgemizin en önemli özelliklerinden biri de bireyi sadece bilişsel boyutuyla değil, duygularıyla da ele almak gerekiyor"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceklerini bildirdi.İstanbul İl Mill Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen "İlköğretim Haftası Kutlama Programı" Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve ilköğretim öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı koro halinde okumasıyla başlayan programda, öğrenciler türkü söyleyerek farklı yörelere ait folklor performansı sergiledi.2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin sinevizyon gösterisi de yapılan etkinlikte konuşan Yerlikaya, kentteki 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmenin geçen hafta ders başı yaptığını anımsattı.Yerlikaya, "Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. 124 bin okul öncesi, 225 bin ilkokul birinci sınıf. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. Yavrularımız gibi fidanlarımız da büyüyecek." ifadelerini kullandı.Okulların depreme karşı daha güvenli hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "1999'den önce yapılmış olan bin 164 okulun bin 44'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. Böylece okullarımızın yüzde 90'ında deprem riskini bertaraf ettik. Depreme karşı dayanıklılığı düşük olan 36 okulumuzu tahliye ettik. Buradaki öğrencilerimizi en yakın okullara taşıyoruz Bu kararı verdiğimizde bazı velilerimizden sitemler de aldık. Aynı yerde çok daha donanımlı ve dayanıklı okullar yapıyoruz. Hepimiz için zor olan bu süreçte sizlerden sabır ve anlayış bekliyoruz." diye konuştu.Okul içerisinden başlayıp çevresine kadar çok önemli tedbirler alındığını kaydeden Yerlikaya, "Okul servislerinden kantinlerine, okul civarındaki umuma açık iş yerlerinden trafik düzenlemelerine kadar her konuda bütün paydaşlarla iş birliği içerisindeyiz. Okul önleri ve çevresindeki güvenlik önlemlerimizi daha da artırdık. Giriş çıkışlarda saatlerinde 359 kişilik bir tim konuşlandırıyoruz. 250 personelden oluşan 65 adet mobil okul timlerimiz de muhtemel olaylara anında müdahale edebilecek." değerlendirmesini yaptı.İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Milli Eğitim Bakanlığı olarak sağlıklı, mutlu ve erdemli bireyler yetiştirme vizyonuyla hareket ettiklerini, öğrencilerin bir üst sınıfa geçerken duygu ve düşüncelerinin de bir bütün halinde ele alınması için gayret edilmesi gerektiğini vurguladı.Yazıcı, şunları söyledi:"2023 Eğitim Vizyonu Belgemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bireyi sadece bilişsel boyutuyla değil, çocuğu duygularıyla, duygularının yansıması olarak dünyasıyla da ilişkili olarak ele almak gerekiyor. Bir bakımdan bu, bütün disiplinleri daha üst düzeyde transdisipliner bir yaklaşımla ele almayı zorunlu kılıyor. Bu çerçeveden baktığımızda İstanbul'da çok yönlü çalışmaların olmasına ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Çocuklarımızı bir üst sınıfa taşırken onların sağlıklarını ihmal etmeden onların duygularını ve düşüncelerini bir bütün olarak ele alarak taşımaya gayret edeceğiz."