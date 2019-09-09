"İlköğretim haftası" Samandağ'da şölen havasında kutlandı

Samandağ'da İlköğretim Haftası Kutlamaları, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:30'da Samandağ Hükümet Konağı önünde yapılan Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Törende İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

KUŞALANI ORTAOKULU'NDA KUTLAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çelenk Sunma Töreninin ardından saat 10:00'da Kuşalanı Ortaokulu'nda Kutlama Töreni gerçekleşti. Öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen törene Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik, Samandağ Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Duran ve Tahsin Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Nergiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra okul öğrencileri tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi ve dans gösterileri sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo yaptığı konuşmada; " Sayın Kaymakamın, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim yılı açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Samandağ Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 93 okulda 1897 öğretmen 28650 öğrenci ile eğitim – öğretme hazırız.

Okullarımızda 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için yenileme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır.Bu süreçte 4 okulumuzda büyük onarım 6 okulumuzda da küçük onarım ve tadilatlar yapılmıştır. Okullarımızda sıra ve masa ihtiyaçları büyük oranda karşılanmıştır.

2019-2020 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 6 Ortaokul, 1 Anaokulu, 2 İlkokul ve Tekebaşı mahallesinde 24 derslikli 1. Anadolu Lisemizde Eğitim ve Öğretime açılacaktır. Böylece ilçemizde eğitimde var olan derslik ihtiyacı büyük oranda giderilecektir.

Kıymetli misafirler bugün 16 derslikli Kuşalanı Ortaokulunun açılışını da yapacağız. Bu güzel eserin yapımında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrenciler; uzun bir tatilden sonra yuvanız açıldı. Geleceğin Türkiye'sinin mimarı olan sizlerin okul öncesinden başlayarak tüm eğitim sürecinizde başarıdan başarıya koşan bireyler olarak yetişmenizi diliyorum.

Sayın veliler; Bize emanet ettiğiniz, sevgili yavrularınızı bu çatılar altında hiçbir ayrım gözetmeden eğitmeyi amaç edindik. Yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi onurla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.

Bu anlayış ve kararlılıkla beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış öğretmenlerimize zor fakat kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının İlçemize, ülkemize insanlığa hayırlı olması dileğimle saygı ve sevgiler sunarım" ifadelerine yer verdi.

Kutlama Töreninin ardından kurdele kesilerek Kuşalanı Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.