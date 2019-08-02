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İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat karnesi

Oltulu 3.sınıf öğrencisi Baturalp Sayar, sürücü seyahat karnesi sosyal sorumluluk projesine katılarak belgesini aldı.

02.08.2019 12:25 İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat karnesi
Oltulu 3.sınıf öğrencisi Baturalp Sayar, sürücü seyahat karnesi sosyal sorumluluk projesine katılarak belgesini aldı.

Oltu İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Dikbakan, Atatürk ilköğretim okulu 3. öğrencisi Baturalp Sayar'a Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat günay imzalı katılım belgesini verdi.

Dikbakan, "Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' sloganıyla düzenlenen 'Sürücü Seyahat Karnesi' sosyal sorumluluk projesine katılarak, trafik güvenliği konusunda göstermiş olduğunuz duyarlılık için tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" diye konuştu. - ERZURUM

Jandarma, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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