Haberler » 3. Sayfa » İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı - Haberler

İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı

Bolu'da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul öğretmeni hakkında öğrencilerden ikisinin durumu ailelerine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı. Öğretmen ders anlattığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

20.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:26

Bolu'nun 'de bulunan bir ilkokulda 3'üncü sınıfın öğretmenliğini yapan Hidayet A., iddiaya göre, bazı kız ve erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerden 2'si, durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Gerede Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

DERSTE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma sonucu Hidayet A., pazartesi günü, okulda derste olduğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hidayet A., salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı

Gerede, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:40   Prof. Dr. Onur Yaprak: Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir - Haberler
12:35   Amasya'da kaçak içki operasyonuna 2 tutuklama - Haberler
12:32   Van içli köftesini Tavşanlı'ya tanıttı - Haberler
12:30   Eko-Okullar'da yeni dönemin ilk toplantısı - Haberler
12:30   Manavgat'ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak - Haberler
12:22   Turiste hakaret eden taksicinin cezası belli oldu - Haberler
12:01   Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti - Haberler
11:51   Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ABD'li Müslüman vekilden, Türkiye karşıtı karar - Haberler
11:47   İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı - Haberler
11:38   Samsun İl Müftüsü'nden 'düşük bel pantolon' tepkisi: Böyle camiye gelinmemeli - Haberler
20.12.2019 12:43:50