İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı (2)

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen haberleri hakkında yayın yasağı getirildi. Gerede Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, gerekçeleriyle birlikte şöyle açıklandı: "Toplumun ahlakının, kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının soruşturmanın gizliliği tehlikeye düşürülmemesi amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin olarak, soruşturma tamamlanıncaya kadar olay olaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir."