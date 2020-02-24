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İlkokul öğrencileri Başkan Kılınç'ı ziyaret etti

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

24.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:04İlkokul öğrencileri Başkan Kılınç'ı ziyaret etti
Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı
makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini, makamında ağırlayan Kılınç, öğrencilerle eğitim üzerine sohbet etti.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Turmaz, Sınıf Öğretmeni İbrahim Yorulmaz,
Rehber Öğretmeni Metin Korkmazcan ve bazı öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu
ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, geleceğin teminatı olan
öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi.

Öğrenciler ise bir araya gelmekten çok mutlu oldukları Kılınç'a çiçek takdim etti.

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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