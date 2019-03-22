İlkokul Öğrencileri Bölge Kültürlerini Yöresel Ürünlerle Tanıyor

Kütahya
'da bir okulda hazırlanan etkinlik kapsamında coğrafi bölgelerin kültürleri yöresel yiyecek ve ürünlerle tanıtılıyor. Cahit Zarifoğlu
İlkokulundaki etkinlikte, öğrencilerin bölgeleri daha iyi tanımaları amacıyla yöresel ürünler sergisi açıldı.
Etkinlik kapsamında sınıf temsilcisi Fadime Usta ve diğer velilerin destekleriyle Doğu Anadolu Bölgesi
'nin yemekleri tanıtıldı. Okul Müdürü
İdris Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilere farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Etkinlik kapsamında her hafta ailelerin destekleri ile bir bölgenin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Işıklı, şunları kaydetti:
"Daha önce 'Anne
Yemekleri' adıyla düzenlediğimiz etkinliğimizi şimdi de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında düzenlemeye başladık. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamak için bölgelerimizin kültürlerini sınıf temsilcisi anneler ile diğer öğrencilerimizin anneleri yörelerin yemeklerini ve yöresel ürünlerini hazırlıyorlar. Bu haftaki etkinliğimizde 2/A sınıfımızın temsilcisi Fadime Usta ve diğer velilerimizle birlikte, Doğu Anadolu Bölgemizin yöresel ürün ve lezzetlerini tanıttık. Burada, hazırlanan yiyecekler ile ürünler sergilenerek hem öğrencilere tanıtılıyor hem de isteyen velilere satışı yapılıyor ve buradan elde ettiğimiz gelir de Okul Aile Birliğine bağışlanıyor."
Etkinliğin öğrencilerde kalıcı öğrenme oluşturduğunu aktaran sınıf öğretmeni Bekir Okuyan da emeklerinden dolayı öğrenci velilerine teşekkür etti.
Kütahya, Güncel
Kaynak: AA