Haberler » Güncel » İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi

İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi

Sivas Kılıçarslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi.

19.10.2019 11:55İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi
Sivas Kılıçarslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi.

Okulun müdürü Beyhan Öztürk ve öğretmenleri nezaretinde Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Geziye katılan öğrencilere, tarihi eser hakkında bilgi verildi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4. sınıf öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdik, mimari yapı ile ilgili öğrencilerimiz bilgilendirildi. Bu geziyi geleneksel hale getirerek öğrencilerimizin şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımalarını istiyoruz." dedi.
Öztürk, raybüs ile yolculuk yapmalarını sağlayan TCDD Sivas Ulaştırma Müdürü Sönmez Sefercik'e, gezi esnasında her türlü desteği sağlayan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök'e teşekkür etti.

Divriği, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08 Mazgirt Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:08 Saç ekimi öncesi bunlara dikkat
12:13 DHA YURT BÜLTENİ - 7
12:13 Narenciye ve nar ağaçlarını avcı böcek koruyor
12:12 Semazenlerden Mehmetçik'e asker selamı
12:12 'Hanımağa'nın fuhuş çetesine dava
12:12 Engelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet etti
19.10.2019 12:14:23