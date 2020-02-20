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İlkokul öğrencileri doğaya hayvanlar için yem bıraktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilkokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri yemleri, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya bıraktı.

20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:26İlkokul öğrencileri doğaya hayvanlar için yem bıraktı
'ın ilçesinde ilkokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri yemleri, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya bıraktı.

TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi kapsamında şefkat konusunu işledi.
Evlerinden getirdikleri ekmek ve yemek atıklarını okul yönetimi ile Belen mevkisinde doğaya bıraktı.

Okul müdürü Musa Demir, öğrencilere evrenin sadece insanlara ait olmadığını, zor durumdaki hayvanların da yardımına koşmak gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmamızın öğrencilerimiz üzerinde etki bırakacağını ve yaban hayvanlarının da aç kalmayacaklarını ümit ediyoruz." dedi.
Öğrenciler de doğada olmak ve kar nedeni ile yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için birşeyler yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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