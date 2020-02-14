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İlkokul öğrencileri Elazığ'daki depremzede çocuklar için atkı ördü

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki ilkokul öğrencileri depremzede çocuklar için ördükleri atkıları Elazığ'a gönderdi.

14.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:12İlkokul öğrencileri Elazığ'daki depremzede çocuklar için atkı ördü
'nın ilçesindeki ilkokul öğrencileri depremzede çocuklar için ördükleri atkıları 'a gönderdi.
Elbirlik İlkokulunda "Elazığ üşüme Elbirlik seninle" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrenciler Elazığ'da yaşayan depremzede arkadaşları için kendi elleriyle atkı ördü.
Okul müdürü Mahmut Sami Tuncal, Sakarya'nın depremi yaşayan kentlerden birisi olduğunu belirterek, Elazığ'ın acılarını iyi anladıklarını söyledi.
Toplumsal dayanışma bilincinin küçük yaştan itibaren oluşması gerektiğini ifade eden Tuncal, "Öğrencilerimiz, depremzede arkadaşlarına yalnız olmadıklarını hissettirmek istediler. Minik elleri ile ördükleri atkıları, paylaşmak istedikleri oyuncaklarını depremzede arkadaşlarına gönderdiler. Emeği geçen tüm velilerimize, öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, oyuncakların da yer aldığı kolileri Elazığ'a gönderdi.

Pamukova, Sakarya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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