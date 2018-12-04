İlkokul Öğrencileri Hayallerini Kaleme Aldı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız bir şeyler var mı?" etkinliğine katıldı.
Ünye Şehit Fatih
Efiloğlu İlkokulu 4-C sınıfı Öğretmeni Gülcan Çiçek koordinesinde, "Bir Gününü Anlat" projesi kapsamında "Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız bir şeyler var mı?" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çiçek, etkinlikle çocukların hayal dünyalarına ışık tutmayı amaçladıklarını söyledi.
Çocuklar için anlamlı ve özel bir çalışma yapıldığını ifade eden Çiçek, "Öğrencilerimiz okul koridoruna koyduğumuz sandığa, 'Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız bir şeyler var mı?' sorusunun cevabının yazılı olduğu kağıtları attı. Minik yürekler kendi cümleleriyle kendilerini ifade ederek hayallerinin ucuna tutundular." dedi.
Çiçek, çocuklarda fark edilmenin, dikkate alınmanın, önemsenmenin ve değer verilmenin hazzını bırakacak bir çalışma gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Fatih,Ordu,Ünye
04 Aralık 2018 Salı 13:20