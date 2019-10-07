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İlkokul öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği kapsamında ilkokul öğrencileri hayvanat bahçesi ile sinemaya götürüldü.

07.10.2019 15:38İlkokul öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği kapsamında ilkokul öğrencileri hayvanat bahçesi ile sinemaya götürüldü.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, Darende ilçesi Balaban Karabayır Şehit Hamit Koçhan İlkokulu'ndan eğitim gören 25 öğrenci için Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi gezisi ile sinema etkinliği düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığını gezen 25 öğrenci burada jandarma köpeklerinin gösterisini izledi.
Daha sonra Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi'ni gezen öğrenciler, daha önce televizyondan gördükleri hayvanları canlı olarak görmenin mutluluğunu yaşadı.
Hayvanat Bahçesi gezisinin ardından sinemaya giden öğrenciler, film izledi.
Balaban Karabayır Şehit Hamit Koçhan İlkokulu öğretmenleri ise öğrencilerinin unutulmaz ve son derece özel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Hayvanat Bahçesi, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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