İlkokul Öğrencileri İçin Doğa ve Çevre Etkinliği

13 Aralık 2018 Perşembe 13:16



13 Aralık 2018 Perşembe 13:16

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Kurtuluş İlkokulunda doğa ve çevre etkinliği düzenlendi.Üniversite öğrencileri, yapılan etkinlikte ilkokul öğrencileri ile saksılara çiçek tohumu ekti. Organizasyonda 2-B sınıfı öğrencileri Eyyüp Çekiç, Erol Arda Akbaş, Nisa Dağlı, Eylül Özkan, Buğlemnaz Akbaş, Minel Aktaş, Mehmet Ege Gaziyiz, Öykü Uğun, Irmak Bozkurt, Defne Eker ve Ece Yaren Çelebi ezberledikleri çiçek konulu şiirleri okudu.Organizasyon sorumluları ve ilkokul öğrencileri, tohumlara cansuyu verdi.