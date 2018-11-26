İlkokul Öğrencileri Öğretmen Marşı'nı Seslendirdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:20



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:20

Kırşehir'de, Öğretmen Marşı'nı okuyan öğrenciler, öğretmenlerini duygulandırdı.Merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda Öğretmenler Günü'nün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle haftanın ilk günü tören düzenlendi.Okul bahçesindeki törende, sunuculuğunu da kendileri üstlenen 3-A ve 3-K sınıfı öğrencileri, okudukları "Çocuklarım" şiiri ve Öğretmen Marşı'nı seslendirdi.Öğrencilerin hazırladığı öğretmenler ve veliler tarafından beğeni topladı.Törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerine aldığı hediyeleri takdim etti.