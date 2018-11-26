İlkokul Öğrencileri Öğretmen Marşı'nı Seslendirdi

Kırşehir'de, Öğretmen Marşı'nı okuyan öğrenciler, öğretmenlerini duygulandırdı.
Merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda Öğretmenler Günü'nün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle haftanın ilk günü tören düzenlendi.
Okul bahçesindeki törende, sunuculuğunu da kendileri üstlenen 3-A ve 3-K sınıfı öğrencileri, okudukları "Çocuklarım" şiiri ve Öğretmen Marşı'nı seslendirdi.
Öğrencilerin hazırladığı öğretmenler ve veliler tarafından beğeni topladı.
Törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerine aldığı hediyeleri takdim etti.
Merkez,Kırşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:20