İlkokul Öğrencileri Savaş Müzesini Gezdi

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Gelibolu Piri Reis İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında savaş müzesini gezdi.Sınıf öğretmeni Özlem Tohum nezaretinde müzeye gelen öğrencilere, burada yapılan çalışmalar ve müze hakkında bilgi verildi.Okul Müdürü Halil Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri küçük yaşlarında bu müzeye getirip Çanakkale Savaşları'nı anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinliği olarak böyle bir program yaptık. Öğrencilerimiz için güzel bir programdı. O yıllarda kullanılmış objeleri hayretle incelediler. Tarihi görerek öğrendiler." dedi.