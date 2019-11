İlkokul öğrencileri uzaydaki astronotlarla bağlantı kurdu

İlkokul öğrencileri uzaydaki astronotlarla bağlantı kurduİZMİR - İzmir 'de özel bir okulun öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan astronotlarla bağlantı kurarak merak ettikleri soruları sordu. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel okulda, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu Amatör Radyosu iş birliğiyle 'Geleceğe Atatürk Gibi Bak' etkinliği kapsamında Uluslararası Uzay istasyonu ile bağlantı kuruldu. Okulda eğitim gören 20 ilkokul öğrencisi, istasyonda bulunan astronotlara merak ettikleri soruları sordu. Yaklaşık 10 dakika süren bağlantı başarıyla gerçekleştirilirken öğrenciler büyük heyecan yaşadı."Astronotun sesinin uzaydan duyabilmek çok güzeldi"Proje Koordinatörü Seren Dumlu, yaklaşık 1 yıldır uzayla ilgili çalışmaları okul ortamında yaymak için bir çok faaliyette bulunduklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizin uzay çalışmaları eğitimlerini birinci elden alırken her türlü konuyla ilgili projelerini bize sunma şansı buldular. TRAC ile telsiz bağlantısı gerçekleştirmek için çocuklarımıza eğitimini vermemiz gerektiğini biliyorduk. Tüm öğrencilerimiz gerekli eğitimlerini aldılar ve uygulamalı çalışmalarda bulundular. Çocuklarımız uzayla ilgili farklı görevdeki kişilerle beraber çalışıp sorular sordu. Burada adil olabilmek için her çocuk soru hazırlama şansına sahip oldu. Bu çalışmanın bolca provasını yaptık ve bugün burada o anı yaşayabilmek bizim için çok güzel bir duygu oldu. Astronotun sesinin uzaydan duyabilmek çok güzeldi" dedi."Ülkemizdeki öğrencileri uzaydaki astronotlarla buluşturduk"TRAC İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran da, projeyi gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek,"TRAC İzmir Şubesi olarak ülkemizdeki öğrencileri uzaydaki astronotlarla buluşturduk. Çok güzel bir proje oldu. İlerleyen zamanlarda tüm okullarda bu çalışmayı yapmayı arzu ediyoruz. Bu çalışmaları yapabilmek için NASA'dan randevu alıyoruz. Çok güzel bir gün oldu ve çok heyecanlandık. Çocuklar da çok heyecanlandılar ve başarılı bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.Projede yer alan çocuklar da, bağlantı kurulmadan önce de heyecanlı olduklarını söyleyerek astronotlarla konuşabilmenin çok güzel bir his olduğunu belirttiler.