İlkokul Öğrencileri Yuvalarıyla Kuşları Soğuktan Koruyacak

Kuşları soğuktan korumak amacıyla 40 kuş yuvası hazırlayan Bahçelievler
TOKİ Halit Öge İlkokulu öğrencileri onlara sıcak bir yuva sunmanın mutluluğunu yaşadı.
Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) "Okullarda Orman Programı" kapsamında kuşları soğuktan korumak için 40 kuş yuvası hazırladı. Okul Müdürü
Ercan Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin koordinatör öğretmenler eşliğinde kuş yuvası yaptıklarını, bunu da okulun çeşitli yerlerine astıklarını belirtti.
Okulun ana sınıfından dördüncü sınıf öğrencilerine kadar toplamda bin 500 öğrencinin projede yer aldığını aktaran Dündar, "Amacımız, sokak hayvanları hakkında bir farkındalık oluşturmak, öğrencilere bu konuda sorumluluk aşılamak ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek." ifadelerini kullandı.
"Her çocuk harçlığından 1 lira ayırarak kuş yuvası aldı"
Sınıf öğretmeni Şebnem Yaşarkip, "Biz TÜRÇEV'in 'Okullarda Orman Programı'nın başlıklarından biri olan kuş yuvaları projesini biraz genişleterek tüm sınıflara yaydık. Okuldaki tüm öğrencilerimizin katkıda bulunduğu projemizin güzel olduğuna inanıyoruz. Proje için her çocuk harçlığından 1 lira ayırarak kendi kuş yuvasını aldı. İlerleyen dönemlerde, kedi evi boyayıp onlara mama hazırlayarak projenin devamlılığını sağlamayı da düşünüyoruz." diye konuştu.
Projenin amacına da değinen Yaşarkip, sokak hayvanlarına karşı çocukların duyarlılığını geliştirmek istediklerini belirtti.
Çocukların, kuşların beslenebildiğini değil de sadece gökte uçabildiğini sandıklarını kaydeden Yaşarkip, "En azından kuşların sadece gökte uçan canlılar olmadıklarını, gerçekten yuvaya ve bir şeyler yeme ihtiyaç duyduklarını bilsinler istedik." dedi.
Projede yer alan dördüncü sınıf öğrencisi Gökçe
Dağ ise, kuşların da kendileri gibi evleri olduğu için sevindiğini söyleyerek, "Boyanmamış tahta kuş yuvaları vardı. Onları boyadığımızda gerçekten çok güzel göründü. Ben kuş yuvamı lila ve cam göbeği rengine boyadım. Öğretmenlerimiz de bize yardım etti. Onları kış aylarında bu şekilde koruyabileceğimizi düşündük." şeklinde konuştu.
Okul Müdürü,Türkiye,Bahçelievler
04 Aralık 2018 Salı 12:55