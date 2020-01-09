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İlkokul öğrencileri zeka oyunlarında yarıştı

Erzurum'un Oltu İlçesinde ilkokullar arası zeka oyunları yarışması düzenlendi.

09.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:23İlkokul öğrencileri zeka oyunlarında yarıştı
Erzurum'un İlçesinde ilkokullar arası zeka oyunları yarışması düzenlendi.

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu tarafından organize edilen sınıf Öğretmeni Ögür Mutlu Karabulut hakemliğinde yapılan yarışmada öğrenciler saniyelerle yarıştılar.

Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Nuri Aras yarışmayı izlerken öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

Mangala birincisi Haktan emir Aslan (Mehmet Akif Ersoy İlkokulu), Pentago birincisi Eymen Baar (Mehmet Akif Ersoy İlkokulu) Qbitz birincisi Zeynep Su Budak (Yasin Haimoglu ilkokulu), Equilibrio birincisi Ebrar Cokun (Yasin Haimoglu ilkokulu) olurken, oyunlarda birinci olan öğrencileri Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin birer Madalya ile ödüllendirdi. - ERZURUM

Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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