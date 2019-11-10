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İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi

Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri, süper amatör kümede mücadele veren Geliksporlu futbolcular ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel bir klip hazırladı.

10.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:22İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi
'ta ilkokul öğrencileri, süper amatör kümede mücadele veren Geliksporlu futbolcular ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel bir klip hazırladı.

Gelik İlkokulu, 2/B, 3/A 4/A sınıf öğretmenleri Betül Şahin, Esma Filizdal Hamzaçebi, Bahar Aslan ile okul müdürü Fazıl Etike çok özel bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler ve veliler de süper amatör ligde mücadele veren Geliksporlu futbolcularla ortaklaşa olarak klip hazırladı.

Gelik şehir stadında çekimleri yapılan klipte Atatürk'ün doğum yılı olan 1881 yılı ve ölüm yılı olan 1938 yılı anlatıldı. Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yılı sonsuzluk işareti ile devam ettirildi.

Klip kısa sürede izleyenlerden büyük alkış aldı. Çalışmalara destek veren Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Gelikspor Kulüp Başkanı Resul Cesur, antrenör ve kulüp yöneticilerine de teşekkür edildi. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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