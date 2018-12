İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Bağış

06 Aralık 2018 Perşembe 12:56



Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu, Hayat Ağacı Derneğine her yıl dönemler halinde yardım kampanyaları düzenliyor. Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine Hayat Ağacı Derneği aracılığı ile destek oluyor.Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla zarflarla yardım topladı. Gazi Osman Paşa İlkokulu 3-B Sınıf öğretmeni Yücel Budak, yardım kampanyası düzenlediği öğrencileri ile birlikte Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek, her bir öğrencinin kendi istediği ile istediği miktarda bağış yaptığı yardım zarflarını teslim etti.Öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu yardım zarfları, Hayat Ağacı Derneğinde açılıp sayıldı. 373 lira yardım topladıkları tespit edilen 3-B sınıfı öğrencileri, Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerin topladığı yardım için bağış makbuzu verildi.Gazi Osman Paşa İlkokulu 3-B Sınıfı Sınıf Öğretmeni Yücel Budak, her yıl Hayat Ağacı Derneğine, farklı dönemlerde nakit yardım, oyuncak" ve hikaye kitabı yardımları düzenlediklerini belirterek, bu kampanyalarda katkısı olan öğrenci ve velilerine teşekkür etti. - SİVAS