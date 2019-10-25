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İlkokul öğrencilerinden anlamlı yardım

Bursa'daki NOSAB İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, kardeş okulları olan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Üçpınar İlkokulu için yardım topladı.

25.10.2019 10:10İlkokul öğrencilerinden anlamlı yardım
Bursa'daki NOSAB İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, kardeş okulları olan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Üçpınar İlkokulu için yardım topladı.

Okul müdürü Ersen Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda bazı projeler yürüttüklerini, bu projelerden birinin de kardeş okul projesi olduğunu söyledi.
Kosova ve Bursa'daki kardeş okullarına bugün bir yenisini daha eklediklerini belirten Çetiner, "Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Üçpınar İlkokulu kardeş okullarımızdan birisi oldu." dedi.
Çevrelerinden bazı çocukların da harçlıklarını biriktirerek bu kampanyaya dahil olduğunu aktaran Çetiner, öğrenciler arasındaki kardeşlik ve sevgi bağını güçlendirmek adına yazdıkları mektupları kolilere koyarak kardeş okullarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.
Okullar arasında yardımlaşma ağı oluşturduklarını dile getiren 4. sınıf öğrencilerinden Ege Öztürk de aileleri, akrabaları ve arkadaşlarına projelerinden bahsederek kardeş okulları için kıyafet, kalem ve kırtasiye ihtiyaçlarını aldıklarını ifade etti.
Daha sonra hazırladıkları kolileri PTT aracına taşıyan öğrenciler, kargo aracını el sallayarak uğurladı.

Kurtalan, Üçpınar, Siirt, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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