Haberler » Güncel » İlkokul öğrencilerinden askere selam - Haber

İlkokul öğrencilerinden askere selam

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başlayan Türk askerine Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan destek programı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

08.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:46 İlkokul öğrencilerinden askere selam
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başlayan Türk askerine 'nın ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan destek programı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Pazarlar İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte hazırladığı Mehmetçik'e destek programı okul bahçesinde düzenlendi.

Mehmetçik'e destek programına Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçe protokolü, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmetçik'e destek programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program Pazarlar İlkokulu Din Kültür Öğretmeni Coşkun Yaldız tarafından Fetih süresini okuması ile devam edildi.

Mehmetçik'e selam göndermemizden rahatsız olanlara rahatsızlık vermeye devam ediyoruz diyen Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, " Dünya'da hiç bir ordunun ismi yoktur. Sadece Türk ordusunun, bizim ordumuzun ismi vardır oda Mehmetçik'tir. Bizim ordumuz un adı Mehmetçik'tir. Diğer adı ile Peygamber ocağıdır. Mehmet'e selam göndermek bazılarını rahatsız ediyorsa ben o rahatsızlığı vermeye devam ediyorum. Mehmetçik'e selam" dedi.

Öğrenciler tarafından dualar ve şiirler okundu. öğrencilerin skeçler ve komando marşı izleyenler tarafından büyüm ilgi gördü.

Programın sonunda Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci tarafından Jandarma Bölük Komutanı Erhan Yılmaz'a Türk Bayrağını teslimi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54   Çobanbey'de 2 bombalı saldırı 3 ölü, 7 yaralı
15:49   Van'da meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi
15:49   Baro başkanlarından Aksaray'daki olaya ortak tepki
15:54   Bursa 'bitcoin' safiye'nin yakalanma anı kameralarda-2
15:54   Spor onursal başkan büyükkılıç: kayserisporumuz toparlanmaya başladı, işi sıkı tutmalıyız
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:56:32