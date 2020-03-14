İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup
İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup İlkokul öğrencileri İdlip ve diğer yerlerde vatani görevlerini yapmakta olan askerlere mektup yazdı.
14.03.2020 02:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:15
İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup
BURSA - İlkokul öğrencileri İdlip ve diğer yerlerde vatani görevlerini yapmakta olan askerlere mektup yazdı. Minik öğrencilerin yazdıkları mektuplar dinleyenleri duygulandırdı. Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Şakir Lakşe İlkokulu öğrencilerinin askerlere yazdığı mektuplar dinleyenleri duygulandırdı. 4-A sınıfı öğretmeni Fatmaana Tetik, "4-A sınıfı olarak öğrencilerim haberlerde asker ağabeylerini görünce çok üzüldüler, onlara moral ve destek vermek için mektup yazmak istediler. Postahanemizden edindiğimiz kartlarla onlara duygu ve dileklerini yazarak moral vermek istediler. Öğrencilerimle iftihar ettim, bu vatan için onlar da ellerinden geleni bu şekilde yapmaya çalıştılar" diye konuştu.4-A sınıfı öğrencilerinden Hiranur Taş, asker ağabeyleri için yazdığı mektubu okudu. Mektubu dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
BURSA - İlkokul öğrencileri İdlip ve diğer yerlerde vatani görevlerini yapmakta olan askerlere mektup yazdı. Minik öğrencilerin yazdıkları mektuplar dinleyenleri duygulandırdı. Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Şakir Lakşe İlkokulu öğrencilerinin askerlere yazdığı mektuplar dinleyenleri duygulandırdı. 4-A sınıfı öğretmeni Fatmaana Tetik, "4-A sınıfı olarak öğrencilerim haberlerde asker ağabeylerini görünce çok üzüldüler, onlara moral ve destek vermek için mektup yazmak istediler. Postahanemizden edindiğimiz kartlarla onlara duygu ve dileklerini yazarak moral vermek istediler. Öğrencilerimle iftihar ettim, bu vatan için onlar da ellerinden geleni bu şekilde yapmaya çalıştılar" diye konuştu.4-A sınıfı öğrencilerinden Hiranur Taş, asker ağabeyleri için yazdığı mektubu okudu. Mektubu dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi