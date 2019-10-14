Haberler » Güncel » İlkokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı' koreografisi

İlkokul öğrencilerinden "Barış Pınarı" koreografisi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

14.10.2019 14:30İlkokul öğrencilerinden
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin bulunduğu alanın ortasında ise Türk bayrağı açıldı.
Okul Müdürü Cuma Çiçek, Türk ordusunun harekattan zaferle döneceğine ve teröristleri bölgeden temizleyeceğine canı gönülden inandıklarını dile getirdi.
Çiçek, "Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için büyük bir operasyon başlatmış ve titizlikle sürdürmektedir. Onlar kötülükleri ortadan kaldırmak için mücadelesini sürdürürken bizler de burada askerimizin muzaffer olması ve onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Tek isteğimiz askerimizin sağ salim bir şekilde yurda dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 Bingöl'den Mehmetçik'e asker selamı
15:10 Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya sevkıyatı sürüyor
15:10 "Türkiye'nin yüzde 80'i bel ağrısı çekiyor"
15:10 Dünyanın 2. büyük ve 394 basamaklı Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını
15:05 Karesi Bey'in türbesi bakıma alındı
15:09 Polise yumruk atan zanlı adliyede
15:08 Lise öğrencilerine "üniversiteli" olma imkanı
14.10.2019 15:13:07