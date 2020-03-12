İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ay yıldızlı koreografi
Pendik'te bir ilkokulun öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü sebebiyle ay yıldızlı koreografi düzenledi.
12.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:08
Pendik 'te bir ilkokulun öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü sebebiyle ay yıldızlı koreografi düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un dev portrelerinin açıldığı koreografi görenleri duygulandırdı.
Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmesinin 99. yıl dönümü nedeniyle, Pendik'te Gülizar Zeki Obdan İlkokulu öğrencileri tarafından anlamlı bir koreografi düzenlendi. İlkokullu öğrenciler, koreografide ay yıldız oluşturacak şekilde bir araya geldi. Ay yıldız şeklinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Mehmet Akif Ersoy'un dev portreleri de açıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde ilkokullu öğrenciler tarafından yapılan anlamlı koreografi görenleri duygulandırdı. - İSTANBUL
Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmesinin 99. yıl dönümü nedeniyle, Pendik'te Gülizar Zeki Obdan İlkokulu öğrencileri tarafından anlamlı bir koreografi düzenlendi. İlkokullu öğrenciler, koreografide ay yıldız oluşturacak şekilde bir araya geldi. Ay yıldız şeklinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Mehmet Akif Ersoy'un dev portreleri de açıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde ilkokullu öğrenciler tarafından yapılan anlamlı koreografi görenleri duygulandırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Pendik, Güncel
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