İlkokul Öğrencilerinden Hastane Ziyareti

Kale
İzollu İlkokulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi" kapsamında Kale İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Öğretmenleriyle birlikte Kale İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden öğrenciler, hastane müdürü Bülent Pamukçu
tarafından karşılandı.
Ziyarette hastaneyi gezerek doktorlardan hasta ve hastalıklar hakkında bilgiler alan öğrenciler, hastanede çalışanlardan mesleki bilgiler aldı.
Okul müdürü Latif Şengöz, ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilere meslek ve meslek gruplarını tanıtarak okumaya teşvik etmek olduğunu belirtti.
Farklı zamanlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ziyaret edeceklerini anlatan Şengöz, kendilerini hastanede ağırlayan ve okumanın önemini öğrencilere anlatan hastane doktorları ve hastane müdürü Bülent Pamukçu'ya teşekkür etti.
Pamukçu,Kale
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:17