İlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Değerler Eğitimi" kapsamında topladıkları 100 koli gıda yardımını Türk Kızılay
'ına teslim etti.
"Değerler Eğitimi" kapsamında Kroman Çelik
İlkokulu sınıf öğretmenleri, yardım yapmanın önemini öğrencilere anlattı. Öğrenciler, ramazan ayı içerisinde gıda yardımı kampanyası başlattı.
Öğrenciler, 100 koli gıda malzemesi topladı.
Daha sonra okul yönetimi, yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay'ına teslim etti.
Öğrenciler yardımseverliği öğrenerek, yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmanın mutluluğunu yaşadılar.
Gebze
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Kaynak: AA