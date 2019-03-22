İlkokul Öğrencilerinden Kan Bağışı Çağrısı

Meraklı Kedi İlkokulu öğrencilerinin öncülük ettiği kan bağışı kampanyası İncek Köy Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle başlatıldı.
İncek Köy Meydanı'nda düzenlenen etkinlik sırasında, Meraklı Kedi İlkokulu öğrencileri ellerinde "Kan bağışı hayat kurtarır", "Bir kan, bir can" Siz kan verin, o yaşasın" dövizleri taşıyarak köy sakinlerini kan vermeye çağırdı.
Öğrencilerin çağrısıyla meydanda toplanan köy sakinleri Mobil Kızılay
Merkezi önünde sıraya girerek kan verdi.
Çocuklarda kan bağışı bilinci oluşturmanın önemini vurgulayan Kızılay Ankara
Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Uğur Kahraman, "Bu çocuklarla beraber kan bağışının başlatılması aslında geleceğimiz olan çocukların, gelecekte kan bağışına eğilmeleri açısından da çok büyük önem taşıyor. Bugünkü kan bağışı onların kafalarında yer edecek ve hiçbir zaman unutmayacaklar. ve ileride de birer kan bağışçısı olarak karşımıza gelecekler." dedi.
Meraklı Kedi İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Erdal Güler
ise herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceği düşüncesini çocuklara kazandırmak istediklerini belirterek "Kan bağışının önemini, sağlıklı bireylerin gönüllü olmaları gerektiğini ve bir insanın hayatını kurtarmanın çok önemli olduğunu böylelikle öğrencilerimize yaşayarak öğretmiş olduk" ifadelerini kullandı.
Kızılay, Güncel
Kaynak: AA