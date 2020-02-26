Haberler » Güncel » İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Haber

İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Serdivan ilçesi Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

26.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:32İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
ilçesi Gazi İlkokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarete sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç ve öğrenciler katıldı. Polisler tarafından kapıda karşılanan öğrencilere ilk olarak Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) gezdirildi. Daha sonra toplum destekli polislik şube, olay yeri inceleme ve çevik kuvvet şube personelleri tarafından öğrencilere yapılan Polisiye işlemler anlatıldı ve soruları cevaplandırıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro Personeli Polis Memuru Murat Ünal tarafından çocuklara mini bir trafik eğitimi verildi. Ünal eğitim sonunda, çocukların Trafik Kuralları konusunda sorularını cevaplandırdı.

Bahçelievler Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Uzun zamandır çocuklarımız İl Emniyet Müdürlüğünü gezmek istiyordu. Böylesine şerefli ve onurlu mesleğin çalışmalarını çocuklarımızın yerinde görmesi ve bunu yaşaması, Polislerimizle sohbet etmesi öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız polislerimize merak ettikleri konuları sorarak yerinde bilgi edindiler. Öğrencilerimize polisiye işlemleri ve faydalı bilgileri keyifli bir sunumla anlatan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Bahçelievler, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:20:56