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İlkokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

KARAMAN'da bir grup ilkokul öğrencisi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için şehitliği ziyaret etti.

17.10.2019 13:24İlkokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti
KARAMAN'da bir grup ilkokul öğrencisi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için şehitliği ziyaret etti. Öğrencilerden Yusuf Elmalı (9), "Bizim için burada şehit düşenler var. Belki gün gelir bu vatan için biz de şehit oluruz" dedi.

İlyas Küçüker İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Hasan Hüseyin Yılmaz ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe gelen öğrenciler, şehitlerin mezarı başında dua etti.

Öğrencilerden Yusuf Elmalı, "Şehitlerimize saygımızdan buradayız.  Bizim için burada şehit düşenler var. Belki gün gelir bu vatan için bizde şehit oluruz" dedi.

Öğretmen Hasan Hüseyin Yılmaz da öğrencilerin talebi üzerine şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrenciler şehitlik ziyaretlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na giderek, Jandarma Komutanı İsmail Şahin'e Kuran-ı Kerim hediye edip, askerlere karanfil dağıttı.

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- Karaman

Barış Pınarı Harekatı, Karaman, Elmalı, Güncel

Kaynak: DHA

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