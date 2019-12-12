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İlkokul öğrencilerine saç bakımı

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında mesleki lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine saç bakımı yaptı.

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:50İlkokul öğrencilerine saç bakımı
'nın ilçesinde "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında mesleki lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine saç bakımı yaptı.

Emet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yıldırım Gürakan, yaptığı açıklamada, "Meslek liseleri ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında okulumuz güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı erkek kuaförlüğü dalı öğrencilerimizle Kayı köyü ilkokulu öğrencilerinin saç bakımlarını yaptık. Öğrencilerimiz hem mesleklerinde ilerleme kaydediyor, hemde köy okullarında bulunan öğrencilerimizle iyi bir bağ kurmuş oluyor. Bu tip eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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