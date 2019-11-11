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İlkokul öğrencilerinin 'sıfır atık' projesine AB'den hibe desteği

BURSA'daki Abduralman Vardar İlköğretim Okulu, hazırlanan atık projesi için Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldı.

11.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:15İlkokul öğrencilerinin 'sıfır atık' projesine AB'den hibe desteği

BURSA'daki Abduralman Vardar İlköğretim Okulu, hazırlanan atık projesi için Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldı. Projenin yürütücüsü olan okul öğretmenlerinden İlker Ayran, "Projemizin adı; Dünyamız Bir, Atık Sıfır. Sıfır atık konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'nın Nilüfer ilçesindeki Abduralman Vardar İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan proje, Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldı. Projenin yürütücüsü İlker Ayran, "Projelerinin AB tarafından desteğe değer görüldüğünü söyledi. Projeyi , Yunanistan, Litvanya ve Makedonya 4 ilkokul ile birlikte yürüttüklerini ifade eden İlker Ayran, projenin özellikle geleceği emanet edecekleri çocukların gelişimi, onların doğaya ve çevreye bakış açılarının şekillenmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Proje ile doğanın korunmasının planlandığını aktaran İlker Ayran, "Projemizin adı; Dünyamız Bir, Atık Sıfır. Biz çevre kirliliğinin, iklim değişikliğinin sebebini biz insanların yaptığı çevre kirliliği olarak görüyoruz. Biz insanlar dünyayı çok fazla kirletiyoruz. Çocuklarımıza bu çevre kirliliğini azaltmaları ve yeni çevre oluşturabilmelerine katkı sağlamak için pek çok atölye yaptık ve yeni bir proje geliştirdik. Bu proje doğrultusunda Avrupa Birliği'nden ortaklarımız var. Onlarla çevre kirliliğine karşı duyarlılık oluşturmak ve dünyamızın kendimize ait olduğunu, bunun bizim için çok önemli olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bursa'da, Türkiye'de ve dünyada projemizi duyurmak, çevre bilinci oluşturmak ve sıfır atık konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Projeyi, Yunanistan, Makedonya, Macaristan ve Litvanya'dan 4 okullar birlikte yürüttüklerinin altını çizen Ayran, "İyi uygulamaların paylaşımı kapsamında onlar bizim ülkemize gelecek, biz de onların ülkelerine gidip yaptıklarımızı paylaşacağız. Birbirimizle etkileşime gireceğiz. Çevre kirliliğine son vermek için çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Öğrencilerinin projeyi çok beğendiğini ve benimsediğini, okul yönetiminin de ciddi desteğini aldıklarını vurgulayan Ayran, bu çalışma ile çevre duyarlılığı anlamında ortaya bir farkındalık koyduklarına inandıklarını kaydetti.

Abduralman Vardar İlköğretim Okulu'nda projeye ilişkin etkinlik de düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı.



Avrupa Birliği, Macaristan, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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