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İlkokul öğrencilerinin yazdığı şiir kitabı için imza günü

Siirt'te 48 ilkokul öğrencisinin yazdığı şiir kitabı için imza günü düzenlendi.

26.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:42
'te 48 ilkokul öğrencisinin yazdığı şiir kitabı için imza günü düzenlendi.
Mehmetçik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sefa Tuaç nezaretinde yazdıkları 100'ün üzerinde şiirden oluşan 80 sayfalık şiir kitabı hazırladı.
Okul bahçesinde düzenlenen imza gününde veliler, çocuklarının imzaladığı kitapları alabilmek için birbirleriyle adeta yarıştı.
Öğretmen Tuaç, çocukların yazarlık ve şairlik yönlerini keşfetmelerine yardımcı olmak için günlük hayat ve önemli olaylarla ilgili bir şiir kitabı hazırlandıklarını söyledi.
Öğrencilerin yazdıkları şiirlerinin yer aldığı kitabın büyük ilgi gördüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Bir öğrenci bir öğretmene ne verebilir, diye düşündüğümüzde 'sevgisi' diyebiliriz. Bunu somutlaştırdığımızda bugün düzenlediğimiz etkinlik bastırdığımız kitaplar en güzel örnektir. Çıkardığımız kitabın imza gününe katılan herkese teşekkür ediyorum. Kitabın her bir sayfasında öğrencilerimiz birer veya ikişer şiirleri var. Benim de öğretmen olarak kitapta öğrencilerimizin kişilik özelliklerini yansıtan bir şiirim var. Amacımız üreten bir nesil yetiştirmektir."
Arzu Özbilici ise bir veli olarak çocuğuyla gurur duyduğunu belirterek, "Bugün benim en mutlu günüm. Yazarlığa ilk adımı atan çocuğumun bu mutluluğuna bugün tanık oldum." ifadesini kullandı.
Öğrenci Zeynep Solmalı imzaladığı kitabı babasına hediye ederek, "Kitapta benim de bir şiirim var, bu kitabı hem öğretmenime hem de anne ve babama armağan ediyorum." dedi.
İlkokul öğrencilerinin yazdığı şiir kitabı için imza günü

Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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