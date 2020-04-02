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İlkokul öğrencisi Ayşe, yazdığı şiirle "Evinde kal Türkiyem" dedi

Beyşehir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ayşe İltar, yazıp videosunu çektiği şiirle Türkiye'ye "evde kal" çağrısında bulundu.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:17
İlkokul öğrencisi Ayşe, yazdığı şiirle
Beyşehir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ayşe İltar, yazıp videosunu çektiği şiirle Türkiye 'ye "evde kal" çağrısında bulundu.
Beyşehir'e bağlı Şehit Şefik Ayaydın İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ayşe İltar, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele kapsamında devlet büyükleri tarafından vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla "Evinde kal Türkiyem" başlıklı bir şiiri kaleme aldı.
Küçük İltar, videosunu da çektiği şiirinde, "Sağlığın için evde kal, kimseyi öpme, kimseye sarılma, virüs kaparsın sonra, evinde kal Türkiyem, çıkma dışarıya. Maske tak, virüs kapma, evinde kal Türkiyem. Otobüs yasak binmeyin, toplum arasına gitmeyin, mahallede gezmeyin, evinde kal Türkiyem." mısralarıyla Türkiye'ye yaptığı çağrı, büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Güncel
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