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İlkokul öğrencisi Belediye Başkanının makamını video konferans yöntemiyle devraldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Sami Şentürk, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un koltuğunu video konferans yöntemiyle devraldı.

22.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:50
İlkokul öğrencisi Belediye Başkanının makamını video konferans yöntemiyle devraldı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Sami Şentürk, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un koltuğunu video konferans yöntemiyle devraldı.
Temsili devir teslim töreni, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi.
Kahramankazan İbrahim Bitik İlkokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki Yusuf Sami Şentürk, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un makamını, evinden video konferans yöntemiyle devraldı.
Öğretmenleri, Yusuf Sami'nin evindeki odasını temsili olarak makam odasına çevridi. Masaya belediye flaması ve Türk bayrağı konuldu, Yusuf Sami'nin adına belediye başkanı isimliği hazırlandı.
Kısa süre de olsa Kahramankazan Belediye Başkanı olan küçük öğrenci, sorular sordu ve talimatlar verdi.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın vazgeçilmezlerinden olan makam devir teslimini koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirtti.
İnternet üzerinden bağlanarak 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Sami'ye makamını teslim ettiğini ve onun talimatlarını aldıklarını ifade eden Oğuz, "Bu şekilde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın vazgeçilmez ritüelini yerine getirmiş olduk." dedi.
Makamı devralan Yusuf Sami Şentürk de kısa süreliğine de olsa Kahramankazan Belediye Başkanı olduğu için çok heyecan duyduğunu belirterek, "Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Daha nice 23 Nisan bayramlarını hep birlikte kutlamak için evde kalalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Serhat Oğuz, 23 Nisan, Ankara, Güncel , Haber
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