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İlkokul öğrencisi "Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi oldu

Kayseri'de eğitim gören Nilüfer Şimşek, "Caribou Matematik Yarışması"nda ilkokul 2. sınıf kategorisinde dünya birincisi oldu.

20.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:44İlkokul öğrencisi
'de eğitim gören Nilüfer Şimşek, "Caribou Matematik Yarışması"nda ilkokul 2. sınıf kategorisinde dünya birincisi oldu.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Kayseri Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Brock Üniversitesi tarafından dünya çapında online olarak düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 35 bin öğrencinin katıldığı "Caribou Matematik Yarışması"nda ilkokul 2. sınıf kategorisinde Nilüfer Şimşek'in üst düzey matematik becerileri İngilizce sorularla ölçüldü.
Kanada merkezli organizasyonda Şimşek, dünya birinciliğini elde etti.

Kayseri, Kanada, Güncel

Kaynak: AA

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