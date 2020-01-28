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İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

28.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:50İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı
'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.
Merkez ilçesindeki Yunus Emre Ortaokul 5. sınıf öğrencisi İlker Zübeyir Kurt ve Şehit Mehmet Avşar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İrem Kurt kardeşler, karne harçlıkları 120 lirayı depremzedelere göndermek istedi.
AFAD'ı ziyaret eden kardeşler, zarfa koyduklarını harçlıklarını depremzedelere verilmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'a teslim etti.
Öğrenci kardeşlerin bu duyarlı davranışını tebrik eden Coşkun, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, İrem Kurt, Güncel

Kaynak: AA

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