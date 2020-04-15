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İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın'da, 10 yaşındaki İsmail Alp Arslan, kumbarasında biriktirdiği 85 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:58
İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Aydın 'da, 10 yaşındaki İsmail Alp Arslan, kumbarasında biriktirdiği 85 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Koçarlı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşayan ilkokul öğrencisi Arslan, ailesine, kumbarasındaki paralarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.
Gösterdiği duyarlılık karşısında ailesini duygulandıran Arslan, 155'i arayarak bağışta bulunacağını bildirdi.
Adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslan'ın biriktirdiği 85 lirayı teslim aldı.
Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı İsmail Alp Arslan'a teşekkür etti.
Baba Mustafa Ali Arslan, "Oğlum televizyondan Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyunca kumbaradaki parasını bağışlamak istedi. Biz de mutlu olduk ve 155'i arayarak polislere haber verdik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Orta Mahalle, Koçarlı, Aydın, Güncel
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