Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İstanbul'da evden çıkamayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, jandarmanın yardımıyla kumbarasındaki 523 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

13.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:42
İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
İstanbul 'da evden çıkamayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, jandarmanın yardımıyla kumbarasındaki 523 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Çelik, biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan Çelik, jandarmayı aradı.
Çağrı üzerine mahalle muhtarı Ali Yazıcı ile eve giden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Betül Nur Çelik'in kumbarasını açtı.
Kumbaradan çıkan 523 lira 50 kuruşu alan jandarma ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırdı.
Betül Nur Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı, "Allah size uzun ömürler versin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Biz bize yeteriz." ifadelerinin yer aldığı mektubunu da iletilmesi için jandarma ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: İBB sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına ücretsiz internet hizmetini sürdürecek - Haber 18:07: Gaziantep'te 3 günde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandı - Haber 18:05: Antalya Valisi Karaloğlu: Koronavirüs vaka sayısı 178, 9 hastayı kaybettik - Haber 18:05: BAÜN'den sağlık çalışanlarına konaklama jesti - Haber 18:05: ARDAHAN Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldı - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler