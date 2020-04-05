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İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp evde kal çağrısında bulundu

İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp evde kal çağrısında bulundu Kimi gitarıyla kimi piyanosuyla çalıp evde kal dedi Tuzla Atatürk İlkokulu 3A ve 2G sınıfında Gitar,Keman ve Piyano eğitimi alan öğrenciler müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde hazırladıkları evde kal Türkiye mesajlı...

05.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp evde kal çağrısında bulundu
Kimi gitarıyla kimi piyanosuyla çalıp evde kal dedi
İSTANBUL - Tuzla Atatürk İlkokulu 3A ve 2G sınıfında Gitar,Keman ve Piyano eğitimi alan öğrenciler müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde hazırladıkları evde kal Türkiye mesajlı video hazırladı . Videoda evde kal diyen minikler alkış aldı.
Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına bir yenisi de minik öğrencilerden geldi. İstanbul Tuzla Atatürk İlkokulu 3A ve 2G sınıfında Gitar,Keman ve Piyano eğitimi alan öğrencilerin müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde hazırladıkları evde kal Türkiye mesajlı videosu hazırladı . Evde enstrümanlarını çalan öğrenciler kendi yaptıkları müziği öğretmenleri klibe çevirdi. Evde kal diyen minik öğrenciler büyük alkış aldı. İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp evde kal çağrısında bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Tuzla, Genel

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İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp evde kal çağrısında bulundu
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