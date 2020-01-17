Haberler » Güncel » İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü - Haber

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

YOZGAT'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü.

17.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:16İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

YOZGAT'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü.

Vali Kadir Çakır, Erdoğan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, yanında bulunan arkadaşı ile birlikte okulun bahçesine park edilen Vali Çakır'ın makam aracını inceledi. Temiz, çevresinde dolaştığı aracın sağ ön kısmında bulunan Türk bayrağı flamasını öpüp alnına koydu. Bu davranışı okulun güvenlik kamerasına yansıyan Temiz ve arkadaşı daha sonra okula girdi.



Akdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:06  Hafter, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
20:04  İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi.
20:04  EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
20:03  Irak'ın kuzeyinde şehit olan Altınayak'ın ailesine acı haber ulaştı
20:02  FLAŞ
17.01.2020 20:09:36