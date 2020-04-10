İlkokul öğrencisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Yasin Nalbant (8), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdiği 200 lirayla destek oldu.

Hacılar Saffet Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Yasin Nalbant, biriktirdiği 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya bağışlamak istedi. Bu kapsamda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı görüntülü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle dedesinin ve kendisinin evden çıkmadığını söyledi. Bunun üzerine Yasin Nalbant, biriktirdiği parayı evine gelen belediye görevlilerine teslim etti. Yasin Nalbant, "Kumbaramda biriktirdiğim 200 lira ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmak istiyorum. Başkanımız Bilal Özdoğan'a hediyeleri ve desteği için teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Özdoğan ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destek ve duyarlılıklarından dolayı Yasin Nalbant'a teşekkür etti.