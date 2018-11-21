İlkokul Öğrencisinin Atatürk Sevgisi

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:52



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:52

Çorum'da ilkokul birinci sınıf öğrencisinin, derse girmeden önce okulunun bahçesindeki Atatürk büstünü öpmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.İsmail Kaçak İlkokulu birincisi sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç'ın, okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü öptüğü anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntüde, babaannesi ile okula gelen Zeynep'in, koşarak geldiği Atatürk büstünü öptükten sonra el sallayarak vedalaştığı görüldü.Okul müdürü Ender Özcan Özçakır, AA muhabirine, Zeynep'in neredeyse her gün sabah okula geldiğinde Atatürk büstünü öpüp selamladıktan sonra sınıfına girdiğini söyledi.Eğitimciler olarak çocuklara yalnızca akademik eğitim değil, sosyal ve kültürel alanda da eğitim vermek durumunda olduklarını ifade eden Özçakır, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bu şekilde sevgi besleyen, minik yüreğinde kocaman yer açan çocuklar yetiştirmiş olmak bizi son derece mutlu ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dahilinde çalışmalarımız devam edecek." dedi.