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İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

18.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:14
'in ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi U.G. (9), okul dönüşü indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.
Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla çocuğu aracın altından çıkarıp Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan öğrencinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında

Yeşilyurt Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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