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İlkokul öğretmeni, kendisini ağaca astı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B. (39), kendisini görev yaptığı okulun yakınlarındaki ağaca iple asarak, yaşamına son verdi.

21.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:55İlkokul öğretmeni, kendisini ağaca astı

AYDIN'ın ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B. (39), kendisini görev yaptığı okulun yakınlarındaki ağaca iple asarak, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B., iddiaya göre, okulda öğrencisiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Kendisinden bir süre alınamayan Olcay B., okulun yakınlarındaki bir bahçede ağaca iple asılı halde bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Olcay B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olcay B.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Nazilli, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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