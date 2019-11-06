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İlkokul öğretmenine öğrencisini kitapla yaralamaktan ceza

Esenler'deki bir ilkokulda, 1. sınıf öğrencisi H.S.S'yi dersi dinlemediği için kitapla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan öğretmen N.D, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

06.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:24İlkokul öğretmenine öğrencisini kitapla yaralamaktan ceza
Esenler'deki bir ilkokulda, 1. sınıf öğrencisi H.S.S'yi dersi dinlemediği için kitapla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan öğretmen N.D, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.
Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.D. katılmazken, mağdur H.S.S'nin annesi ve avukatı geldi.
Adli Tıp Kurumundan olayla ilgili raporun geldiği belirtildi.
H.S.S'nin avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, kullanılan kitabın silah niteliğinde olduğunu ifade ederek, sanığın gözetim altındaki çocuğa karşı suç işlediğinden en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Mağdur H.S.S'nin annesi S.S. de "Sanıktan şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.
Mahkeme sanık N.D'nin, müştekiye karşı "kasten basit yaralama" suçunu işlediğinden 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, söz konusu eylemini kitapla gerçekleştirdiğinden cezasının 1 yıl 6 aya çıkartılmasına karar verdi.
Mağdurun yüzünde sabit iz oluşturacak şekilde yaralandığını ve bunun cezasının 5 yıldan az olamayacağını vurgulayan mahkeme, sanığın cezasını "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan önce 5 yıla çıkarttı, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da 4 yıl 2 aya indirdi.
İddianameden?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenler'de Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi mağdur H.S.S'nin, 20 Nisan 2017'de sınıfta ders esnasında yere düşen kalemini almaya çalışırken dersi dinlemediği için sınıf öğretmeni olan sanık N.D tarafından sağ gözünün alt kısmına kitapla vurulması suretiyle darbedildiği, mağdurun göz altına dikiş atıldığı belirtiliyor.
İddianamede, sanık N.D'nin, "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Esenler, Güncel

Kaynak: AA

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