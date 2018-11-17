İlkokul Öğretmenini Arıyor

Hatay
'da yerel gazete sahibi İ. Mehmet Bilgin
, 44 yıl önce kendisini okutan ilkokul öğretmeni Nefise İslam'ı arıyor.
1974 yılında Devrim İlkokulu şimdiki adıyla Mehmet Akif İlkokulu'nda okuyan Kırıkhan
ilçesindeki Olay Gazetesi sahibi İ. Mehmet Bilgin, aradan geçen 44 yıla karşın hala öğretmeninin verdiği sevgiyi unutamadı.
İlkokul 4. sınıfa kadar okutan Halil Karabeyoğlu'nun emekliliği ardından 5. sınıfı Nefise İslam isimli öğretmenin okuttuğunu belirten Bilgin, "Nefise hoca, sadece 1 yıl bizi okuttu. Ancak onun bize verdiği sevgi, aradan geçen 44 yıla karşın bitmedi. Halil Karabeyoğlu hocamızı vefatına kadar yaşadığı Akbez
ilçesinde ziyaret ederek, ellerini öptüm, hayır dualarını aldım. Ama Nefise Hocamıza bir türlü ulaşamadık. Bundan 12 yıl önce yine rahmetli olan Nuriye Köse hocam, Gaziantep
'te bir ev gezmesinde iken Nefise İslam hocamla tesadüf bir araya geliyor. Söz
açılıp Kırıkhan'a gelince Nefise Hocam beni soruyor" dedi.
Nefise Hocanın Gaziantep'te yaşadığını bildiğini fakat evini bulamadığını kaydeden Bilgin, "Hocamın Gaziantep'te yaşadığını biliyorum. Eşinin, 1970'li yıllardaki siyasi olaylarda yaşamını yitirdiğini biliyorum. Şimdi 70 yaş üstünde olan öğretmenimi bilen, tanıyan var ise 0542 474 5797 nolu telefonu aramalarını bekliyorum. Öğretmenler Günü öncesi öğretmenimi bulmak onun ellerini öpmek istiyorum" şeklinde konuştu. - HATAY
Hatay
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:04