İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerini düşüren, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesini öngören kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Teklifin görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin sıkıntılar çektiği bir süreçten geçildiğini, 460 bin atanmayan öğretmen olduğunu savundu.

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, öğretmenleri ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen olarak tasnif etmekte ısrar ediyor." diyen Kaya, sorunun çözümü için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Yaklaşık 83 bin 600 sözleşmeli öğretmenin bulunduğunu, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gerektiğini belirten Kaya, "Devlet, eğitime hizmet etmek istiyorsa önce öğretmeni baş tacı yapacak, öğretmenlerin özlük haklarını yeterli seviyeye getirecek." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, sözleşmeli öğretmenliğin ihtiyaçtan kaynaklandığını kaydetti.

Hiç kimsenin, çocuğunun ilkokulu 4 öğretmenle bitirmesini istemeyeceğini ifade eden Erdem, "Ne yazık ki Güneydoğu'da durum böyleydi. Öğretmenin kalma süresi ortalama 1 yıldı. Bir öğrenci, ilkokulu 4 öğretmenle bitiriyor, bazıları bitiremiyordu. Bu nedenle 4 yıl doğru bir uygulamadır." dedi.

Eğitimde, özellikle sorun yaşanan illerde fırsat eşitliği açısından birçok şeyin düzeldiğini aktaran Erdem, gelecek nesiller düşünüldüğünde bu kanun teklifinin ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Erdem, 3600 ek göstergenin, hükümetin verdiği bir taahhüt olduğunu hatırlatarak, "3600 ek gösterge, dönemi içinde kesinlikle çıkacaktır. Muhalefet bunu zorlayacak ama iktidar da şartların oluşmasını bekleyecektir. Ekonomik imkanlar oluştuğunda ilk fırsatta bunun gerçekleştirileceğine inanıyorum. Hiçbir söz geride kalmadığı gibi bu da yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Anadilde eğitim 21. yüzyılda halen neden yasaktır? Bu, utanç verici bir durumdur." dedi.

Zorunlu din dersinin "komik, itici ve aşağılayıcı" olduğunu savunan Bülbül, zorunlu din dersiyle Alevi öğrencilere, İslam inancı dışındaki öğrencilere ve "inanmama hakkı" olan kişilere baskı yapıldığını ileri sürdü.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Sözleşmeli öğretmenlik, memurluk kökten kaldırılmalı, kadrolu atama olmalı. Temel hedefimiz bu." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süreyi 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresini ise 2 yıldan 1 yıla indiren düzenlemeyi eleştiren Koncuk, sözleşmeliler arasında da bir ayrım yapıIdığını savunarak, aynı hakkın diğer sözleşmelilere de verilmesini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, yurtlarda ortaöğretim ile yükseköğretim arasında yetki kargaşasının bulunduğunu, düzenlemeyle bu durumun netleştirileceğine kanaat getirdiklerini belirtti.

Temel eğitimin yıllarca tartışma konusu olduğunu vurgulayan Aydın, "Temel eğitim, biraz daha elastiki hale getirilerek süre biraz daha uzatılıyor. Gerekirse ilgili paydaşların düşünceleri ışığında mutabakat sağlanırsa bu daha da esnetilir." dedi.

Sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin eleştirilere değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerçeklerini dikkate almakta fayda var, bazen şartlar imkanları zorlayabiliyor. Sözleşmeli personelimiz çok. Bölgesel farklılıklarımız var. Bazen hakikaten çok nahoş gelen şeyler söylüyoruz ama polisimiz, askerimiz ve diğer personelimizin bir çoğu belli bir süre orada kalma zorunluluğunda. Keşke bu böyle olmasa. Doğu Anadolu milletvekili olarak inşallah bir gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz kalkınmada çok daha ileride olur, bırakın sözleşmeli öğretmenleri kadrolu öğretmenlerin dahi gönüllü olarak tercih edip 'Ben orada görev yapmak istiyorum' dediği günleri yaşarız."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda, AK Parti ve MHP'nin imzasıyla ortak önerge verilerek teklife, "Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresinin 4 yıla düşürülmesini" öngören madde eklendi.

Bu kapsamda sözleşmeli sağlık personeli, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Kaynak: AA